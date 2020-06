Am Feiertag gegen 13.30 Uhr deponierten zwei verdächtige Personen ein Sackerl in der Telefonzelle gegenüber vom Cafe Tomaselli in der Salzburger Altstadt. In dem Sackerl befand sich ein Paket. Das führte zu heller Aufregung: Bombenalarm!

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab und schickte ein Sprengstoffkommando vor. Das konnte rasch Entwarnung geben. Wie sich herausstellte befand sich in dem Paket Kochgeschirr. Die „verdächtigen Personen“ entschuldigten sich: Sie hatten das Sackerl dort einfach vergessen.