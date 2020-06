Die Freude, endlich wieder Tanzkunst erleben zu können, merkt man nicht nur den 100 zugelassenen Besuchern in der Grazer Oper an, sie ist auch bei den Tänzern und Tänzerinnen der Ballett-Kompanie unter ihrer Chefin Beate Vollack spürbar. Und so wurde der erste von vier „(Dis)Tanz“-Abenden regelrecht gefeiert.