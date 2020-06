In Corona-Zeiten erlebten Medikamentenanbieter im Internet einen nie gekannten Zulauf: Weil aus Angst vor Ansteckungen viele den Gang in die örtliche Apotheke mieden, wechselten sie zu Online-Apotheken. Diese sollen auch rezeptpflichtige Arzneien ins Haus liefern dürfen, so der Wunsch der steirischen Ärztekammer.