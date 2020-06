Ob Krise oder nicht - Blutkonserven müssen immer vorrätig sein. Denn im Durchschnitt wird alle 90 Sekunden eine davon in Österreichs Spitälern benötigt. „In den vergangenen Monaten, in denen aufgrund der Corona-Krise seltener operiert wurde, brauchten wir natürlich weniger Blut“, so Dr. Ursula Kreil, stv. med. Leiterin der Blutspendezentrale in Wien. „Der Rücklauf bezifferte sich mit minus 15 Prozent, gar nicht so viel weniger als sonst. Jetzt - gerade zum Weltblutspendetag am 14. 6. - merken wir, dass der Bedarf wieder auf reguläres Niveau ansteigt. Ein großer Teil des Bluts geht an chronisch Kranke, die es oft ein Leben lang regelmäßig benötigen.“