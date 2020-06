Fast zehn Kilo Elektroschrott sammelt sich bundesweit pro Bürger in 12 Monaten an. Diesem Trend will Kölly entgegenwirken. Die Gemeinde wird einen Elektrotechniker anstellen, der schadhafte Geräte reparieren soll. „Das hilft Bürgern Geld zu sparen und Müll zu vermeiden“, betont der Ortschef. Nach einem Profi gesucht wird mittels AMS. Kölly: „Wir starten mit einem Fachmann. Kommt der umweltfreundliche Service gut an, besetzen wir eine weitere Stelle.“