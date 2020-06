In Österreich sei die Transparenzdebatte insbesondere wegen der Beschreibungen im Ibiza-Video, wie man am Rechnungshof vorbei Geldspenden lukrieren könne, neu befeuert worden, erinnerte Scherak. Allein: „All das, was Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus auf Ibiza erzählt haben, ist weiterhin möglich.“ Scherak nahm dabei auch die SPÖ in die Pflicht, die sich Jahre zuvor nicht getraut habe, hier „weiterzugehen“. ÖVP, SPÖ und FPÖ hätten dieses System vielmehr selbst „immer ausgenutzt“.