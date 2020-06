Zuvor hatte es schon bei den Frauen über 60 m und 150 m hervorragende Leistungen gegeben. Karin Strametz lief die 60 m in 7,62 Sekunden und wurde über 150 m in 18,11 Sekunden Zweite hinter Ina Huemer, die in 17,88 auch eine international höchst beachtliche Zeit erzielte. Nur Doris Röser war in Österreich mit 17,70 in Götzis 2009 jeweils schneller gewesen. Auch Verena Preiner bot in diesem Rennen als Dritte in 18,30 vor Beate Schrott (18,32) eine starke Leistung.