Die Polizei hat am Mittwochabend in Salzburg zwei Raser gestoppt, die im Lieferinger Tunnel auf der Westautobahn mit 169 km/h gemessen worden waren. Erlaubt ist dort höchstens Tempo 80. Die beiden Lenker überholten dabei mehrere Autos, teilweise auch auf dem rechten Fahrstreifen, berichtete die Polizei am Feiertag.