Der neue VW-Markenchef Ralf Brandstätter dreht am Regler und erhöht in Wolfsburg die Spannung. Als eine seiner ersten Amtshandlungen hat er jetzt endlich grünes Licht für die Vermarktung des ID3 gegeben. Nachdem der elektrische Hoffnungsträger erst von Software-Problemen und dann von Corona ausgebremst wurde, soll in der kommenden Woche tatsächlich der Vorverkauf beginnen und ab Anfang September ausgeliefert werden, kündigte der frisch berufene Vorstand an. Dabei kommen erst einmal die rund 35.000 Vorbesteller zum Zuge, die nun vier Wochen Vorsprung haben, um ihren Kaufvertrag zu unterschreiben. Danach werden die Bücher für alle Interessenten geöffnet. Diesen Zeitversatz wird es dann auch bei der Auslieferung der Fahrzeuge geben.