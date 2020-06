In den letzten Tagen kam es erneut zu einem Anstieg der infizierten Personen in Serbien. Am Mittwoch wurden insgesamt 432 aktive Krankheitsfälle gemeldet. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wurden in Serbien 12.031 Kranke registriert. 251 Personen sind mit oder am Coronavirus gestorben.