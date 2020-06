Jener 43-jährige Deutsche, der im Verdacht steht, etwas mit dem Vermisstenfall des britischen Mädchens Madeleine „Maddie“ McCann vor 13 Jahren zu tun zu haben, ist nun auch in einem alten Mordfall in Belgien in Verdacht geraten. Der verurteilte Sexualstraftäter könnte auch für das Verschwinden eines sechsjährigen Burschen in Portugal und der kleinen Inga (5) verantwortlich sein. Aufgrund dieser neuen Entwicklungen nimmt auch Belgien nun alte Mordermittlungen wieder auf.