Renn-Kalender 2020

19. Juli: GP von Spanien in Jerez de la Frontera

26. Juli: GP von Andalusien in Jerez de la Frontera

9. August: GP von Tschechien in Brünn

16. August: GP von ÖSTERREICH in Spielberg (Red Bull Ring)

23. August: GP der STEIERMARK in Spielberg (Red Bull Ring)

13. September: GP von San Marino in Misano Adriatico

20. September: GP der Emilia Romagna in Misano Adriatico

27. September: GP von Katalonien in Barcelona

11. Oktober: GP von Frankreich in Le Mans

18. Oktober: GP von Aragon in Alcaniz

25. Oktober: GP von Teruel in Alcaniz

8. November: GP von Europa in Valencia

15. November: GP von Valencia in Valencia