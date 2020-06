Leicht verletzt wurde eine 24-Jährige aus dem Bezirk Braunau bei einem Verkehrsunfall am 10. Juni 2020 gegen 20.30 Uhr auf der Mattseer Landesstraße in Pfaffstätt. Dabei lenkte ein 35-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus dem Bezirk Braunau einen Pkw Richtung Mattighofen. Kurz vor dem Ortsbeginn von Pfaffstätt überholte noch einen anderen Pkw und fuhr an einer beim Ortsbeginn befindlichen Verkehrsinsel links vorbei.