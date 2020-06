Oberlandesgericht muss nun entscheiden

Im Gerichtsstreit um 20.000 Euro erklärte ein Gutachter, dass Möpse eine „der am schwersten von Qualzucht betroffenen Rassen“ seien und man bei deren Kauf nie davon ausgehen dürfe, dass sein Hund gesund sei. Dies ficht die Hundebesitzerin mit allen Mitteln an. Nun muss das Oberlandesgericht Hamm entscheiden, wie es mit der Zivilklage in Münster weitergeht.