Die Bilanz kann sich sehen lassen. Zwar setzte es die Heim-Abfuhr gegen Salzburg, sie wird aber von den Erfolgen beim LASK und nun in Wolfsberg mehr als aufgewogen. „Wir wissen, wir können jeden Gegner ärgern“, erklärte Schopp, dessen Mannschaft sich auch in einer körperlich fitten Verfassung präsentiert. Am Sonntag könnte der nächste Schritt auf dem Weg zu einer möglichen Topplatzierung gelingen. Im Steirer-Derby gastiert Sturm Graz in Hartberg. Bei einem Sieg könnte der TSV die schwer angeschlagenen Grazer bereits sieben Zähler hinter sich lassen.