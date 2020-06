Die Wiener NEOS vermuteten erst kürzlich hinter der Aktion einen „Wahlkampfschmäh“ und mutmaßten, dass die Aktion wohl nicht allzu intensiv genutzt worden sei. Am Donnerstag zog dann die Stadt Wien eine „Zwischenbilanz“: Bis Ende Mai habe der Gutschein in Höhe von 50 Euro pro Person beantragt werden können, „dieses Angebot haben rund 108.500 Wienerinnen und Wiener über 65 Jahre genutzt“, hieß es in einer Aussendung.