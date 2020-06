„Wir werden dir den Hintergrund dazu erklären, wie man abstimmt und was die andere Seite versucht, um dich vom Wählen abzuhalten“, sagte James. Die Gruppe soll als gemeinnützige Organisation arbeiten und will sich daher nicht für einen bestimmten Kandidaten einsetzen. James setzt sich seit langem für die Rechte von Afroamerikanern ein und hat auch in den sozialen Medien die Proteste nach Floyds Tod unterstützt.