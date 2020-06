So ist es. Wir haben vier sehr intensive und erfolgreiche Jahre gehabt und megalässig gelebt. Aber wir haben mittlerweile andere Ziele. Ich will mehr Challenges und kurze Videos machen und mehr ins Unternehmertum eintauchen. Es ist aber schon krass, was wir mit den „Sick Series“ aufgebaut haben - eine der erfolgreichsten Videoserien auf ganz Youtube. Nur mit Sachen, die uns Spaß gemacht haben. Da habe ich gesehen, dass es nur um den Inhalt geht - das Produkt muss cool sein. Ich will diesen authentischen Weg weiterfahren und genau das tun, was ich will.