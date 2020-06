Zahlen, die jedem Austrianer die Haare zu Berge stehen lassen, die die Mannschaft praktisch von Spiel zu Spiel auf dem Rasen „untermauert“ (zuletzt Dienstag beim hilflosen und verdienten Heim-0:2 gegen Altach), die auch Sport-Vorstand Peter Stöger nicht mehr kaltlassen: „Ich bin enttäuscht und verärgert, wie man so fahrig in ein Spiel gehen kann, den Anfang so verschlafen kann und dann keine Reaktion zeigt.“