Der Countdown läuft! Die Fans brennen auf den Saisonauftakt der Formel 1 in Österreich. Dass die Königsklasse mit den Rennen am 5. und 12. Juli auf dem Red Bull Ring ihren weltweiten Re-Start hinlegt, freut natürlich einen Mann: Max Verstappen, Spielberg-Experte. Der neue „Corona-Kalender“ gibt zusätzlich Schub Max Verstappen und Österreich - da sind Sternstunden vorprogrammiert. 2018 und 2019 hob der „fliegende Holländer“ jeweils zum Sieg auf dem Red Bull Ring ab. Durch den neuen Corona-Rennkalender, der ein Start-Doppel in der Steiermark vorsieht, hofft Max natürlich auf einen wahren Katapultstart.