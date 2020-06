Es sind erst 70 Prozent der Klausuren an den AHS ausgewertet. Ich erwarte mir zudem wie in den Vorjahren besonders viele „sehr gut“. Die Jugendlichen haben gelernt und waren gut vorbereitet. Man muss diese Ergebnisse schon ein wenig relativieren. Ohnehin fließt die Note aus dem Jahreszeugnis in die Maturanote mit ein. Viele Maturanten werden also dennoch positiv abschließen.