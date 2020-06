Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): „Wir wussten vor dem Spiel, was uns erwartet, dass es ein sehr kampfbetontes, sehr intensives Spiel wird mit vielen hohen Bällen. Leider haben wir in der ersten Halbzeit manche Bälle schlecht weggespielt, doch es ist auch schwer auf diesem kleinen Platz, der nass war. Wichtig war, dass wir dagegengehalten haben von der ersten bis zur letzten Minute. Was mir besonders gefallen hat, ist, dass wir bei Standards sehr gut verteidigt haben. Dieser Sieg war Goldes wert. Ich will es allerdings auch nicht überbewerten. Es kann noch so viel passieren. Wichtig ist auch, dass wir keine weiteren Verletzten haben.“