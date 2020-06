Einige fühlten sich daheim entlastet

Es gibt laut Sevecke aber auch eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die durchaus positive Erfahrungen in der Zeit des Lockdowns gemacht haben: „Es gibt eine kleine Gruppe, die vom Lockdown eher profitiert hat. Das sind jene, die in der Schule großen Leistungsdruck verspürt haben oder gemobbt wurden und sich nun daheim entlastet fühlten. Dieser Profit ist allerdings nur kurzfristig, denn mit Schulbeginn wird der Druck größer als zuvor sein.“ Grundsätzlich gelte, was in vielen Bereichen gilt: „Eine Krise trifft die sozial Schwachen am stärksten.“