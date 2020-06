Dienstagabend, 18 Uhr. Fabian Reimer (28) und sein Freund Christoph (36) gehen ihrem neuen Hobby nach: Magnetfischen. Was sie im Wald seit Jahren mit Metalldetektoren machen, praktizieren sie seit Neuestem auch in der Unterwasserwelt. „Wir sind gern in der Natur und verbinden das Spannende mit dem Nützlichen. Wir säubern die Umwelt von Zivilisationsmüll“, beschreibt Reimer das Freizeitvergnügen.