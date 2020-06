Der Koalitionsfriede in Tirol ist nach der „Widerwärtiges Luder“-Causa rund um ÖVP-LHStv. Josef Geisler vorerst wiederhergestellt. ÖVP und Grüne einigten sich nach einer vom frühen Nachmittag bis zum Abend dauernden Sitzung des Koalitionsausschusses am Mittwoch auf eine gemeinsame Erklärung, wie beiden Parteien in gleichlautenden Aussendungen mitteilten.