Der GAK ging in seinem Ausweichstadion in Gleisdorf früh verdient in Führung, Philipp Schellnegger schloss eine schöne Aktion der Grazer mit dem 1:0 ab (10.). Doch die Rieder, die ihr Heimspiel gegen den GAK am 23. August 1:2 verloren hatten, glichen schon zehn Minuten später durch einen abgefälschten Schuss von Marco Grüll aus (20.). Grüll war es auch, der unmittelbar vor dem Pausenpfiff an der Latte scheiterte.