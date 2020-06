Auch in Bezug auf seine zum Teil abenteuerlichen Spesenabrechungen an die Partei sieht er letztlich kein Problem. Alles sei im Nachhinein privat bezahlt worden. „Da wollen einige den HC Strache in die Knie zwingen - das wird ihnen aber nicht gelingen.“ Ein ehemaliger Sicherheitsmann von ihm sei es gewesen, der schon vor Jahren über die „Vernichtung des HC Strache“ gesprochen habe. Sowohl hinter Ibiza als auch hinter den Spesenvorwürfen stehe ein kriminelles Netzwerk.