„Traurig, dass Sie vor Luciles Eltern nicht zur Tat stehen können“, konnte der Vorsitzende Richter Norbert Hofer seinen Unmut über die eingelegte Berufung nicht zurückhalten. Trotz erdrückender Beweise stritt Catalin C. den Mord an der französischen Austauschstudentin Lucile K. nach dem Schuldspruch weiter vehement ab. Und auch Schmerzensgeld will der mutmaßliche Killer den Eltern nicht bezahlen.