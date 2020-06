Dieses Plus führe zu mehr Starkregenereignissen. „Die Kondensation von Wasserdampf setzt auch große Energiemengen frei, die den Auftrieb in Gewitterwolken verstärken und damit indirekt heftigere Wettererscheinungen ermöglichen“, erklären die Meteorologen. Insgesamt dürften Gewitter in mediterran´ geprägten Sommern seltener werden. In den dazwischen eingestreuten Sommern mit erhöhter Tiefdruckneigung drohen hingegen verstärkt Extremereignisse: die Gewittersaison wird länger (in Richtung Frühling und Herbst). Wie ein Gewitterjahr wird, lasse sich bereits im Frühjahr absehen, heißt es: „Der Stand der Bodenfeuchtigkeit zu Beginn einer Sommersaison verleiht der Atmosphäre eine Art Erinnerung, die sie bis zum Ende des Sommers nicht verliert.“