Fast panisch, als stünde man nun unter Zeitdruck, wurden Rollläden nach oben gezogen und Besen geschwungen. „Das war so wichtig für die Region. Wir alle haben zwei Monate des Hauptgeschäftes verloren. Das aufzuholen ist ohnehin nicht möglich – aber wir brauchen den restlichen Urlaubssommer“, so Petra aus OÖ, die mit Ehemann Arwaldo das Hafen-Restaurant Al Bancut führt. „Wir freuen uns schon so auf unsere österreichischen Gäste!“