Dieses Jahr war alles anders als in den Jahren davor, die zentrale Reifeprüfung stand ganz im Zeichen der Corona-Krise: Die schriftlichen Klausuren wurden auf maximal drei beschränkt, die Prüfungszeit wurde um eine Stunde verlängert und die Jahresnote in die Endnote eingerechnet (was viele mit einem Nicht genügend bei der Klausur „rettete“). Dazu mussten sich die Schüler an strenge Hygiene- und Abstandsregeln halten.