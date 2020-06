In den nächsten zehn Jahren will die Stadt Villach den öffentlichen Verkehr auf neue Beine stellen. Bis dahin ist ein flächendeckender Taktverkehr bei den Bussen geplant. Zusätzliche Angebote wie E-City-Bus und E-Scooter sollen die Mobilität in der Stadt ergänzen. Schon heuer im Herbst starten die ersten beiden Linien mit dem Taktverkehr. 1,7 Millionen Euro werden investiert.