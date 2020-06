„Krone“: Frau Staatssekretärin, Ihre Vorgängerin Ulrike Lunacek wurde regelrecht aus dem Amt getrieben. Hat Sie die Heftigkeit der Kritik, die da aus den männlichen Künstlerreihen kam, überrascht?

Andrea Mayer: Nein. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden stets viel härter beurteilt und viel stärker kritisiert als Männer. Das war auch bei Ulrike Lunacek so. Man muss als Frau wissen, was da auf einen zukommen kann und wie man damit umgeht.