Geplant ist auch ein Auftritt des ÖFB-Teams. Dieses hätte schon in diesem Jahr sein zweites Gruppenspiel gegen die Niederlande in Amsterdam austragen sollen. Die Johan-Cruyff-Arena bietet fast 55.000 Zuschauern Platz. Die beiden anderen Gruppenspiele Österreichs sind in Bukarest vorgesehen. Auch Rumänien hat seine Hauptstadt bereits als EM-Spielort für 2021 bestätigt. Das heißt: Österreich wird in Amsterdam auf die Niederlande treffen, in Bukarest hingegen auf die Ukraine und einen Play-off-Sieger.