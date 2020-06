Die nordamerikanische Fußball-Profiliga Major League Soccer (MLS) setzt ihre wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison mit einem Turnier in Disney World fort. Ab 8. Juli wird ohne Fans gespielt, wie MLS-Commissioner Don Garber am Dienstag in einem Statement bekannt gab. Er begrüßte die Möglichkeit, dass alle 26 Teams in einer „kontrollierten Umgebung“ spielen könnten.