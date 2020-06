Der Kunde hat so viel in der Hand - bei den Erdbeeren beweist sich das wieder. Die steirische Landwirtschaftskammer hat jetzt, da die süßen Früchte Hochsaison haben, einen Check bei den Lebensmittelanbietern gemacht. Fazit: Dank der Nachfrage findet sich das Angebot aus heimischen Gefilden vermehrt in Regalen.