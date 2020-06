Der 23-Jährige in Wels lebende Kasache hatte Geld an seine Schwester und deren Kinder überwiesen, die im Gebiet des IS in Syrien leben. Bei mehreren Überweisungen kamen insgesamt rund 4000 Euro zusammen, die ins IS-Territorium gingen. Und eine Anklage für den Bruder, der aber beteuerte, mit den Terroristen nichts am Hut zu haben. Das Urteil: ein Jahr bedingte Haft, nicht rechtskräftig.