Die Corona-Krise hat junge Forscher und IT-Experten angestachelt, Neues für das Internet zu entwickeln. Ein (kostenloser) Webservice heißt Cara-Covid-19, er stammt von Solgenium, einer IT-Fabrik in Linz-Urfahr. „Ein Spital kann damit für jede Abteilung in der 10-Tages-Vorschau ermitteln, was an Betten, Personal, Material gebraucht wird“, schildern die Geschäftsführer Andreas Diensthuber und Martin Lichtenberger. Das Neue: Die Anwendung rechnet aktuelle Corona-Verdachtsfälle, Infektionszahlen im Einzugsgebiet eines Krankenhauses hinein. Nicht nur die Gesundheitsholding OÖ, sondern unzählige Spitäler in Europa nützen das Programm bereits.