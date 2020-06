Trotz der von der Regierung präsentierten „Gemeinde-Milliarde“ blickt Manfred Kalchmair, Sierninger SPÖ-Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeindevertreterverbands, skeptisch in die Zukunft. „Auf Oberösterreich entfallen davon 116 Millionen Euro. Es handelt sich um ein Investitionspaket. Gemeinden bekommen also nur Geld, wenn sie jetzt schon ein Projekt in der Schublade haben!“ Besonders kleinere Orte hätten damit zu kämpfen. „Ihnen wurde noch vor wenigen Monaten gesagt, dass sie Projekte auf Eis legen sollen“, so Kalchmair. Er kritisiert auch die Projektbeschränkung. Nicht im Förderpaket sind der Bau von Radwegen, Feuerwehrhäusern oder die Sanierung von Siedlungsstraßen.