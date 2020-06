Eigentlich ist Microsofts Online-Game „Sea of Thieves“, in dem der Spieler in einer Piraten-Spielwelt nach geheimen Schätzen sucht, schon seit zwei Jahren erhältlich - bis vor kurzem allerdings nur im mäßig beliebten Microsoft Store. Seit Anfang Juni gibt es „Sea of Thieves“ nun auch beim etablierten Spieledienst Steam - und plötzlich explodieren die Spielerzahlen.