Im Rahmen der Staatshilfen für die Austrian Airlines hat Umweltministerin Leonore Gewessler erst kürzlich eine Ticketsteuer für Kurzstreckenflüge angekündigt. In der Schweiz ist man bereits einen Schritt weiter. So stimmten am Mittwoch die Abgeordneten des Schweizer Nationalrats für die Einführung einer Abgabe von 30 bis 120 Franken pro Ticket - auch Abflüge privater Maschinen sind von der Maßnahmen betroffen.