Organspende als Dienst an den Mitmenschen

Ein kleiner Trost für die Trauerfamilie: „Nach seinem Tod hat Daniel durch seine Organspende die Liebe und Aufopferung für seine Mitmenschen ein letztes Mal bewiesen. Er hatte noch so viele Pläne im Leben, die er nun nie mehr verwirklichen kann“, so die Angehörigen zur „Krone“.