Werbung mit 9,75 Prozent

Die Investmentfirma mit Sitz in Kitzbühel war ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten. Laut Anklagebehörde sollen zwischen September 2016 und März 2017 intensiv Investments mit einem Fixzinssatz von 9,75 Prozent beworben und so 79 Personen zur Veranlagung verleitet worden sein. Das Geld sei aber nur zu einem geringen Teil wie versprochen in Aktien investiert worden. Der Schaden beträgt laut Staatsanwaltschaft 176.000 Euro. Zudem soll man Rechnungen für Werbeeinschaltungen in TV und Presse in der Höhe von 658.000 Euro nicht bezahlt haben.