„Black Lives Matter“-Suchanfragen nahmen zu

Der dritte Suchbegriff, der in der vergangenen Woche auffällig zulegte, war die „Black Lives Matter“-Bewegung. Gefragt waren die deutsche Übersetzung von „Black Lives Matter“, publikumswirksame Aktionen zu dem Thema wie ein riesiger „Black Lives Matter“-Schriftzug auf einer Straße in Washington sowie die Umbenennung eines Platzes in New York in „Black Lives Matter Plaza“.