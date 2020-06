Bildungsdirektion: „Nicht nachvollziehbar“

Gegenüber der „Krone“ hieß es am Mittwochnachmittag, dass die Bildungsdirektion mit der „Aufklärung der Anschuldigungen“ beauftragt worden sei, man könne diese aber in keiner Weise nachvollziehen. Befremdlich findet man es in der Bildungsdirektion auch, dass es zu „anonymen Anschuldigungen“ komme und diese nicht auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden könnten. „Unabhängig davon wollen wir festhalten, dass die Maskenpflicht in Schulen bereits seit dem 3. Juni außer Kraft gesetzt wurde. Empfohlen wird lediglich weiterhin regelmäßiges Händewaschen und Abstand halten.“