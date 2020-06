Das ist Steinzeitkultur par excellence. Keiner macht sich Gedanken. Darum sind wir im Amateurfußball auch so schlecht aufgestellt! Starker Tobak von Siegendorfs Präsident Peter Krenmayr in Richtung Verbände und deren Entscheidung um den 16. Platz in der 3. Liga. Immerhin haben der BFV, der WFV und der NÖFV mit ihrer „Sturheit“ einen Aufsteiger verhindert. Marco Cornelius fragte bei Peter Krenmayr im Studiogespräch nach.