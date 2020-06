Exklusiver Abend

Der Weg aus dem Homeoffice führt für das Grazer Theater Kaendace direkt in Gert Jonkes „Das Zimmer“. Gezeigt wird das Stück ab 26. 6. in exklusivem Rahmen - je 20 Besucher finden laut Corona-Bestimmungen in der Heimstätte ARTist’s, Platz.