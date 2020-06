Das Schloss Esterházy, die Haydnkirche oder die Fußgängerzone mit ihren Geschäften und Kaffeehäusern sind beliebte Anziehungspunkte für Urlauber in Eisenstadt. Die Kombination aus urbanem Hauch und entschleunigtem Flair mit kulturellem Touch hat die vergangenen Jahre eine gute Buchungslage beschert. Gleichzeitig sind von hier aus Radausflüge in die umliegenden Ortschaften möglich. Knapp 63.000 Übernachtungen verzeichnete allein die Landeshauptstadt 2019. Jetzt, nach der Krise, will man wieder daran anschließen. „Schon vor Corona waren fast zwei Drittel der Touristen aus Österreich. Besonders Gäste aus der Steiermark und Wien kommen gerne zu uns“, berichtet Bürgermeister Thomas Steiner.