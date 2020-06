„Ich unterstütze Faktenchecks, und das war der Kern dessen, was Twitter getan hat“, sagte Jourova in einem Gespräch mit Journalisten. Die Meinungsvielfalt sei also nicht beschnitten, sondern ergänzt worden. „Wir wollen mehr Äußerungen und mehr Freiheit im Netz.“ Dabei spiele es keine Rolle, ob dies einen Präsidenten treffe oder sie selbst. „Wir Politiker sollten rechenschaftspflichtig sein“, sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission.