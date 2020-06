Die Forderungen des Klimavolksbegehren, für das man von 22. bis 29. Juni unterschreiben kann, werden von mehr als 200 heimischen Unternehmen unterstützt. Gemeinsam forderten sie am Mittwoch die Bundesregierung in einem im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten offenen Brief auf, Investitionen in zukunftsfähige Arbeitsplätze, regionale Produktion und für eine Energie- und Mobilitätswende zu tätigen, um die Wirtschaft nachhaltig zu verändern.